Pannelli fotovoltaici | il riciclo diventa più green grazie a ENEA

Leggi su zon

(Di venerdì 23 ottobre 2020)brevetta un nuovo processo con il contributo di un privato, per unpiù sostenibile delle componenti dei. Nuovo successo per il made in Italyad un processo ideato e brevettato daè ora possibile riciclare le componenti dei vecchiin silicio cristallino con minor dispendio di energia e con un minor impatto sull’ambiente. Fino ad ora infatti, ildeiha sempre rappresentato una preoccupazione non da poco circa il fine vita di questi importantissimi moduli per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con il processo brevettato dasarà ora possibile ...