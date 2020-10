Pandino | tamponamento multiplo | | donna ferita

(Di venerdì 23 ottobre 2020) di unain modo non grave il bilancio di unavvenuto ieri mattina intorno alle 7.30 in via periferica De Gasperi, nella zona del negozio Brico. Nello scontro sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Pandino tamponamento

Il Giorno

È di una donna ferita in modo non grave il bilancio di un tamponamento multiplo avvenuto ieri mattina intorno alle 7.30 in via periferica De Gasperi, nella zona del negozio Brico. Nello scontro sono s ...