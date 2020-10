Palumbo: Raggi estenda coprifuoco anche a Ponte Milvio e San Lorenzo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo: “La Giunta comunale estenda a Ponte Milvio e san Lorenzo la validita’ dell’ordinata sindacale firmata ieri, che prevede una sorta di coprifuoco notturno e divieto di assembramenti in quattro famose piazze della movida romana.” “Tra questi luoghi ad elevata frequentazione notturna, ci sarebbero anche la zona di Ponte Milvio e quella di San Lorenzo, che pero’ sono state escluse dal provvedimento.” “Riteniamo opportuno, in considerazione dell’aumento esponenziale dei contagi Covid, che la Giunta provveda ad includere questi quartieri nell’ordinanza, per arginare la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato il presidente della commissione Trasparenza Marco: “La Giunta comunalee sanla validita’ dell’ordinata sindacale firmata ieri, che prevede una sorta dinotturno e divieto di assembramenti in quattro famose piazze della movida romana.” “Tra questi luoghi ad elevata frequentazione notturna, ci sarebberola zona die quella di San, che pero’ sono state escluse dal provvedimento.” “Riteniamo opportuno, in considerazione dell’aumento esponenziale dei contagi Covid, che la Giunta provveda ad includere questi quartieri nell’ordinanza, per arginare la ...

albertomaserati : @palumbo_enzo @Marxtrixx Per me @CarloCalenda si sta facendo t(r)ombare, poi la r scegliete voi se metterla o meno.… - DonatoRobilotta : @jdandreamatteo @palumbo_enzo Ho sentito Calenda e dice della Raggi le stesse cose di Zingaretti che sta lavorand… - DonatoRobilotta : @palumbo_enzo Il pd ha il problema dei 5 stelle , Roma non è un comunello. E Zingaretti e Di Maio stavano lavorando… - BrunoRonchetti : @palumbo_enzo Immagino Calenda si candidi *contro* il PD, visto che il PD sta con la Raggi. - palumbo_enzo : Ho appena sentito Calenda che si propone ufficialmente come sindaco di Roma. Se il PD non si mette stupidamente di… -

Ultime Notizie dalla rete : Palumbo Raggi Palumbo: Raggi estenda coprifuoco anche a Ponte Milvio e San Lorenzo RomaDailyNews Covid: Palumbo-Pelonzi (Pd), finalmente Raggi s'è svegliata su uso bus turistici per Tpl

"Finalmente, dopo settimane di nostri solleciti e una fotografia allarmante di affollamento dei mezzi pubblici a Roma, ...

Assembramenti su bus e metro, il Comune ora corre ai ripari: presto il bando per l'affitto dei bus turistici

Intanto dalle opposizioni continua il pressing sulla sindaca Virginia Raggi perché intervenga al più presto per alleggerire i mezzi. Di ieri la mozione del Pd in aula Giulio Cesare, presentata dal ...

"Finalmente, dopo settimane di nostri solleciti e una fotografia allarmante di affollamento dei mezzi pubblici a Roma, ...Intanto dalle opposizioni continua il pressing sulla sindaca Virginia Raggi perché intervenga al più presto per alleggerire i mezzi. Di ieri la mozione del Pd in aula Giulio Cesare, presentata dal ...