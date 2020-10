Palestre, mascherine sempre (o quasi). 12 metri quadrati per persona (Di venerdì 23 ottobre 2020) Uso più rigoroso delle mascherine, app di prenotazione obbligatoria ai corsi e multe per chi trasgredisce. Queste sono alcune delle misure più stringenti per Palestre, piscine e impianti sportivi contenute all’interno del nuovo protocollo attuativo delle ‘Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere’, emanato dal Dipartimento dello Sport e annunciato da ministro per lo Sport e le Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora.- mascherine - Il documento specifica come sia “obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori siano dotati di mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso”. I bambini , inoltre, “devono essere accompagnati da non più di un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Uso più rigoroso delle, app di prenotazione obbligatoria ai corsi e multe per chi trasgredisce. Queste sono alcune delle misure più stringenti per, piscine e impianti sportivi contenute all’interno del nuovo protocollo attuativo delle ‘Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere’, emanato dal Dipartimento dello Sport e annunciato da ministro per lo Sport e le Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora.-- Il documento specifica come sia “obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori siano dotati di mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso”. I bambini , inoltre, “devono essere accompagnati da non più di un ...

