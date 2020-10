Palermo-Turris, parla il Presidente dei campani: “Quanto accaduto deve far pensare. Ecco perché non si è giocato” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il rinvio di Palermo-Turris torna a far discutere.Dopo due giorni dal rinvio della gara di Serie C, inizialmente in programma mercoledì 21 ottobre tra Palermo e Turris, il Presidente della squadra campana Antonio Colantonio torna a parlare dell'accaduto. Intervistato da un'emittente televisiva , il patron del club biancorosso ha parlato così del rinvio della sfida dei giorni scorsi contro il Palermo. FOTO: Gallery Palermo-Turris, match rinviato per Covid-19"È vero che tutti hanno saputo del rinvio a 15 minuti dal calcio d’inizio - riporta Tuttoc.com -. Era una situazione che stava degenerando sempre di più. Il Covid-19 sta cambiando tutto, anche il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il rinvio ditorna a far discutere.Dopo due giorni dal rinvio della gara di Serie C, inizialmente in programma mercoledì 21 ottobre tra, ildella squadra campana Antonio Colantonio torna are dell'. Intervistato da un'emittente televisiva , il patron del club biancorosso hato così del rinvio della sfida dei giorni scorsi contro il. FOTO: Gallery, match rinviato per Covid-19"È vero che tutti hanno saputo del rinvio a 15 minuti dal calcio d’inizio - riporta Tuttoc.com -. Era una situazione che stava degenerando sempre di più. Il Covid-19 sta cambiando tutto, anche il ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Turris Palermo-Turris rinviata: "Per l'Asp presenza di cluster di infetti" Corriere dello Sport Ghirelli: "Serie C ha bisogno di sostegno, si rischia collasso"

“Se prendiamo il caso di Palermo-Turris, il club rosanero, dopo le riscontrate positività e il suggerimento dell’autorità sanitaria locale, ha utilizzato questo sistema, e io vorrei avere, ...

Coronavirus, due partite rinviate tra Serie B e Serie C

Tra Serie B e Serie C sono state rinviate ufficialmente due partite per l’emergenza Coronavirus. Due partite sono state ufficialmente rinviate per l’emergenza Coronavirus tra ...

