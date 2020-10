Palermo, squadra decimata dal Coronavirus: oggi nuovo giro di tamponi per i rosanero (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche il Palermo colpito dall'incubo Coronavirus.Prima il posticipo del calcio d'inizio dalle 15.00 alle 18.30, poi il comunicato del club rosanero che annuncia il numero dei positivi presenti all'interno del club siciliano e infine il rinvio di Palermo-Turris, quella di mercoledì è stata una giornata davvero surreale per la compagine rosanero, decimata dal Covid-19. La lista degli attuali indisponibili tra i rosanero comprende Doda, Accardi, Somma, Marong, Peretti, Floriano, Santana e Lucca e Marconi. Da aggiungere, inoltre, la certa positività del tecnico dei rosanero Roberto Boscaglia.Se il Palermo non ha giocato la gara contro la formazione campana su decisione della Lega Pro e dell’Asp che aveva ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche ilcolpito dall'incubo.Prima il posticipo del calcio d'inizio dalle 15.00 alle 18.30, poi il comunicato del clubche annuncia il numero dei positivi presenti all'interno del club siciliano e infine il rinvio di-Turris, quella di mercoledì è stata una giornata davvero surreale per la compaginedal Covid-19. La lista degli attuali indisponibili tra icomprende Doda, Accardi, Somma, Marong, Peretti, Floriano, Santana e Lucca e Marconi. Da aggiungere, inoltre, la certa positività del tecnico deiRoberto Boscaglia.Se ilnon ha giocato la gara contro la formazione campana su decisione della Lega Pro e dell’Asp che aveva ...

