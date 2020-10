Pagamento Pensioni Novembre 2020: da che giorno pagano in Poste e banca? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci arrivano quotidianamente domande su quando saranno pagate le Pensioni di Novembre 2020? Con lo stato di emergenza per il coronavirus prorogato fino a fine anno e l’impennata di casa di quest’ultima settimana sembra scontato che anche per Novembre il Pagamento alle Poste della pensione sarà anticipato e scaglionato su più giornate per evitare assembramenti e mettere in pericolo i pensionati e i dipendenti. Vediamo allora quale potrà esser il calendario e tutte le ultime novità sull’argomento. Pensioni Novembre 2020 quando saranno pagate? Nel momento in cui scriviamo siamo ancora in attesa del calendario ufficiale da parte delle Poste e di una comunicazione ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci arrivano quotidianamente domande su quando saranno pagate ledi? Con lo stato di emergenza per il coronavirus prorogato fino a fine anno e l’impennata di casa di quest’ultima settimana sembra scontato che anche perilalledella pensione sarà anticipato e scaglionato su più giornate per evitare assembramenti e mettere in pericolo i pensionati e i dipendenti. Vediamo allora quale potrà esser il calendario e tutte le ultime novità sull’argomento.quando saranno pagate? Nel momento in cui scriviamo siamo ancora in attesa del calendario ufficiale da parte dellee di una comunicazione ...

