Ottimi ascolti per il ritorno delle Coppe Europee su Sky Sport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ottimi ascolti per il ritorno delle Coppe Europee su Sky. Sky Media raccoglie la pubblicità per tutte le piattaforme Sky: Pay (Sky Sport), FTA (TV8), Sky Go e i canali Digital.Martedì 20 ottobre, la serata inaugurale di Champions League con i match della fase a gironi ha ottenuto 2 milioni 540 mila spettatori cumulati sui canali Sky Sport. In particolare, alle 18.55... Leggi su digital-news (Di venerdì 23 ottobre 2020)per ilsu Sky. Sky Media raccoglie la pubblicità per tutte le piattaforme Sky: Pay (Sky), FTA (TV8), Sky Go e i canali Digital.Martedì 20 ottobre, la serata inaugurale di Champions League con i match della fase a gironi ha ottenuto 2 milioni 540 mila spettatori cumulati sui canali Sky. In particolare, alle 18.55...

_crazy_Freddie_ : @moonshadow_369 Sono troppo pieni di sé e delle loro genialate per accorgersi di star svilendo un lavoro che loro s… - CinguettaTV : Bene gli ascolti de #LeIene con 1.443.000 e 8,20% di share con target ottimi sui giovani e commerciale #AscoltiTv… - Screenweek : La serie animata #Archer rinnovata per la stagione 12 Grazie agli ottimi ascolti della stagione 11, la serie di… - MariaRo99325323 : - BISLACCO3 : RT @CinguettaTV: Ottimi ascolti per #StriscialaNotizia con Ficarra e Picone in versione ridotta che ieri raggiungono 4.026.000 e 15,56% S… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottimi ascolti Ottimi ascolti su Sky per Champions e Europa League Tuttosport Champions League, crescono gli ascolti su Sky per le squadre italiane

La Champions League con i match della fase a gironi ha ottenuto 2 milioni 540 mila spettatori cumulati sui canali Sky Sport.

L'allieva 3 trama episodi 25 ottobre, Alice mette da parte la gelosia in un difficile momento

Anticipazioni episodio 7, Morte di un trapper. La relazione tra Alice Allevi e Claudio Conforti sembra al capolinea. Lei sospetta che lui l'abbia tradita in occasione del convegno. In preda a pensieri ...

La Champions League con i match della fase a gironi ha ottenuto 2 milioni 540 mila spettatori cumulati sui canali Sky Sport.Anticipazioni episodio 7, Morte di un trapper. La relazione tra Alice Allevi e Claudio Conforti sembra al capolinea. Lei sospetta che lui l'abbia tradita in occasione del convegno. In preda a pensieri ...