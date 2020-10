Ora solare: pediatra Farnetani, 'con stress da Covid +30% disturbi sonno bimbi' (Di venerdì 23 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) su Notizie.it.

trash_italiano : E poi ti accorgi che Domenica tornerà l’ora solare, sposteremo le lancette indietro e vivremo tutti insieme un’altr… - RaiNews : Guadagneremo un'ora di sonno ma avremo giornate più corte - SkyTG24 : Tra il 24 e il 25 ottobre torna l’ora solare, forse per l'ultima volta - monicaranieri : Non ci posso pensare. Pure l’ora solare. - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Torna l'ora solare: domenica lancette indietro di un'ora, forse per l'ultima volta -