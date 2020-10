«Oggi Milano è come Lodi nel mese di marzo» (Di venerdì 23 ottobre 2020) La situazione è critica e il pensiero di una grande zona rossa all’interno della città metropolitana lombarda si fa sempre più imponente nei pensieri delle amministrazioni locali. A lanciare l’allarme dopo gli ultimi dati che arrivano dal capoluogo meneghino è stato Antonio Giampiero Russo, il medico a capo dell’epidemiologia nella città metropolitana. I numeri si fanno di giorno in giorno sempre più preoccupanti e il paragone con quanto accaduto all’inizio della pandemia è inevitabile: «Milano come Lodi nel mese di marzo». LEGGI ANCHE > I tecnici indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro Erano quelli i giorni in cui l’Italia ha preso coscienza di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) La situazione è critica e il pensiero di una grande zona rossa all’interno della città metropolitana lombarda si fa sempre più imponente nei pensieri delle amministrazioni locali. A lanciare l’allarme dopo gli ultimi dati che arrivano dal capoluogo meneghino è stato Antonio Giampiero Russo, il medico a capo dell’epidemiologia nella città metropolitana. I numeri si fanno di giorno in giorno sempre più preoccupanti e il paragone con quanto accaduto all’inizio della pandemia è inevitabile: «neldi». LEGGI ANCHE > I tecnici indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro Erano quelli i giorni in cui l’Italia ha preso coscienza di ...

