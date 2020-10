Oggi in Lombardia ci sono 5mila casi, mille solo in provincia di Milano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Altra giornata campale per il coronavirus in Lombardia. Nella giornata del 23 ottobre, nella regione più colpita d’Europa dalla prima ondata del contagio si sono registrati altri 5mila contagi, di cui mille soltanto nell’area metropolitana di Milano. Una situazione che sta diventando ingestibile e che preoccupa non poco il presidente della regione Attilio Fontana, che ha comunicato il dato in conferenza stampa. LEGGI ANCHE > Perché De Luca ha aspettato 14 giorni prima di chiedere il lockdown della Campania? Coronavirus in Lombardia, la situazione del 23 ottobre «Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta – ha detto Fontana -. Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono cinquemila positivi in più ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Altra giornata campale per il coronavirus in. Nella giornata del 23 ottobre, nella regione più colpita d’Europa dalla prima ondata del contagio siregistrati altricontagi, di cuisoltanto nell’area metropolitana di. Una situazione che sta diventando ingestibile e che preoccupa non poco il presidente della regione Attilio Fontana, che ha comunicato il dato in conferenza stampa. LEGGI ANCHE > Perché De Luca ha aspettato 14 giorni prima di chiedere il lockdown della Campania? Coronavirus in, la situazione del 23 ottobre «Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta – ha detto Fontana -. Purtroppo la linea del contagio è in crescita e cicinquemila positivi in più ...

