Offerta 3 | Easy Pay a 7 99 euro al mese

Leggi su promotelefoniche

(Di venerdì 23 ottobre 2020)TREPAY CON ATTIVAZIONE ONLINE GRATUITA Da ieri, 22 ottobre 2020, è disponibile una nuova3 dal nomePay disponibile per i già clienti e attivabile su una seconda sim aggiuntiva.Pay prevede minuti illimitati verso numeri di rete fissa e nazionale e 200 sms verso tutti i numeri nazionali al costo di 7.99al. Il costo di attivazione è di 6.99anzichè 49.99, ma questo solo se il cliente mantiene attiva l’per almeno 24 mesi, in caso contrario si andrà a pagare la somma dei restanti 43proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza ma è anche possibile il pagamento in un’unica soluzione. I ...