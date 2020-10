Nuovo lockdown: la soglia dell’indice di contagio che lo fa scattare (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli esperti hanno fissato una soglia di indice di contagio che, se superata per più di tre settimane, potrebbe far tornare l'Italia in lockdown. Nuovo lockdown: la soglia dell’indice di contagio che lo fa scattare su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli esperti hanno fissato unadi indice diche, se superata per più di tre settimane, potrebbe far tornare l'Italia in: ladell’indice diche lo fasu Notizie.it.

LegaSalvini : #SALVINI: 'NUOVO LOCKDOWN SAREBBE DANNO DEVASTANTE' - fanpage : ?? Ultim'ora Raggiunta la soglia dei 2300 pazienti in terapia intensiva potrebbe essere inevitabile il lockdown - Corriere : ?? È quello che tutti temono: un nuovo lockdown. Palazzo Chigi al momento lo esclude, ma all’interno dell’esecutivo… - emilia31069737 : @Capezzone @LaVeritaWeb Il governo ha ampiamente dimostrato di non saper gestire le conseguenze economiche e sanita… - KeylaMoyaLopez : RT @Corriere: Lockdown o coprifuoco alle 21 in tutta Italia se tra 7 giorni non frenano contagi e ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo lockdown Nuovo lockdown in Italia o coprifuoco alle 21 se tra 7 giorni non frenano i contagi Corriere della Sera La direttrice dell’Asl contro il primario Sani «Sul lockdown parla a titolo personale»

Aggiungendo poi: «Le decisioni di eventuali iniziative locali di lockdown spettano alle istituzioni ... E i numeri di ieri dei nuovi positivi a Livorno e provincia (176 nuovi casi), così ...

Nuovo lockdown: la soglia dell’indice di contagio che lo fa scattare

I membri del Comitato tecnico-scientifico hanno fissato una soglia dell’indice di contagio (Rt) superato il quale potrebbe scattare un nuovo lockdown. Una misura che il governo ha detto a più riprese ...

Aggiungendo poi: «Le decisioni di eventuali iniziative locali di lockdown spettano alle istituzioni ... E i numeri di ieri dei nuovi positivi a Livorno e provincia (176 nuovi casi), così ...I membri del Comitato tecnico-scientifico hanno fissato una soglia dell’indice di contagio (Rt) superato il quale potrebbe scattare un nuovo lockdown. Una misura che il governo ha detto a più riprese ...