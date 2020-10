Nuove cuffie Sony WH-1000XM4: la magia della cancellazione del rumore (Di venerdì 23 ottobre 2020) In tempi di smart working e didattica a distanza c’è uno strumento che risulta sempre più imprescindibile per le nostre attività quotidiane, oltre che per il tempo libero. Quale? Le cuffie. Senza contare che, con il Natale quasi alle porte, cuffie e auricolari saranno sicuramente tra i dispositivi più gettonati come regali per gli amanti della tecnologia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 ottobre 2020) In tempi di smart working e didattica a distanza c’è uno strumento che risulta sempre più imprescindibile per le nostre attività quotidiane, oltre che per il tempo libero. Quale? Le cuffie. Senza contare che, con il Natale quasi alle porte, cuffie e auricolari saranno sicuramente tra i dispositivi più gettonati come regali per gli amanti della tecnologia.

Grazie al Noise Cancelling, le cuffie Sony assicurano un ascolto immersivo, per non essere distratti dai rumori circostanti, e favoriscono il tuo benessere ...

