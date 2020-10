Nuova scossa di terremoto nel Tirreno meridionale, tra Ustica e le Isole Eolie [DATI e MAPPE] (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato nel Tirreno meridionale, tra Ustica e le Isole Eolie, alle 01:14:37, ad una profondità di 24 km. L’evento – il 2° di stessa magnitudo nella medesima area in poche ore – è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Nuova scossa di terremoto nel Tirreno meridionale, tra Ustica e le Isole Eolie DATI e MAPPE MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Unmagnitudo ML 3.2 si è verificato nel, trae le, alle 01:14:37, ad una profondità di 24 km. L’evento – il 2° di stessa magnitudo nella medesima area in poche ore – è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolodinel, trae leMeteoWeb.

ernymo1 : @Marco__Tullio Domanda : oggi a Brescia scossa di terremoto data dagli alieni che stavano perforando per una nuova… - siracusa2000 : Due terremoti, nel pomeriggio, a Zafferana Etnea e Maniace. Nessuna nuova scossa a Troina - ToscanaStefano : @Sofia_1_vv @CorriereG Lo so..io non rido nemmeno.per noi.. Ma la scossa ci sara in tutti i casi.. Squadra nuova et… - UcidSezLecco : RT @BenecomuneNet: «Fratelli tutti»: una nuova scossa nel lavoro per fare migliore il mondo - Scaccabaro : RT @BenecomuneNet: «Fratelli tutti»: una nuova scossa nel lavoro per fare migliore il mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova scossa Nuova scossa di terremoto nel Tirreno meridionale, tra Ustica e le Isole Eolie [DATI e MAPPE] Meteo Web Nessun terremoto in Calabria: probabile boom sonico avvertito a Cosenza oggi

Nessuna scossa di terremoto si è verificata in Calabria oggi nel primo pomeriggio. Nella parte Nord della Calabria non è infrequente che si sentano nettamente i boom sonici dei caccia che partono dall ...

Nuova truffa a Bergamo

Torna la paura per l'aumento dei contagi da Covid e i truffatori iniziano ad approfittarsi degli anziani, chiedendo soldi e inventando malati.

