Numeri coronavirus 23 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo (Di venerdì 23 ottobre 2020) I Numeri coronavirus 23 ottobre danno oggi un aumento di nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore pari a 19.143. Le persone morte nelle ultime 24 ore sono 91 – dato che va ad aumentare i morti da inizio pandemia a 37.059 -. #coronavirus, 23 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 186.002 • Deceduti: 37.059 (+91) • Dimessi/Guariti: 261.808 (+2.352) • Ricoverati: 11.598 (+912) • di cui in Terapia Intensiva: 1.049 (+57) • Tamponi: 14.314.453 (+182.032) Totale casi: 484.869 (+19.143, +4,11%) — YouTrend (@you trend) October 23, 2020 LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 22 ottobre, cosa c’è di positivo e di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) I23danno oggi un aumento di nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore pari a 19.143. Le persone morte nelle ultime 24 ore sono 91 – dato che va ad aumentare i morti da inizio pandemia a 37.059 -. #, 232020 • Attualmente positivi: 186.002 • Deceduti: 37.059 (+91) • Dimessi/Guariti: 261.808 (+2.352) • Ricoverati: 11.598 (+912) • di cui in Terapia Intensiva: 1.049 (+57) • Tamponi: 14.314.453 (+182.032) Totale casi: 484.869 (+19.143, +4,11%) — YouTrend (@you trend) October 23, 2020 LEGGI ANCHE >>>22c’è die di ...

RegLombardia : #LNews Sono 4.125 i nuovi positivi con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,5 Approfondimen… - SkyTG24 : “La situazione è preoccupante, lo dicono i numeri”, Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione #coronavirus… - Affaritaliani : Virus, 'Numeri drammatici per i tumori Non ci si cura più, paura degli ospedali' - giornalettismo : Oggi saliamo sopra quota 19 mila nuovi positivi al #coronavirus, i morti sono 91 - ClarkKe25897431 : RT @francescatotolo: Oltre il terrorismo mediatico, un po' di numeri veri. Solo il 3,6% dei deceduti non aveva altre patologie e solo l'1%… -

Ultime Notizie dalla rete : Numeri coronavirus Nella babele dei numeri sul Coronavirus: ecco perché non è mai come sembra la Repubblica Covid, le lacrime di una 104enne: “Da marzo non vedo la mia famiglia”

Mary Fowler, anziana di 104 anni, non vede la famiglia da marzo a causa del Covid-19: il suo appello ha commosso tutti.

Coronavirus in Toscana, continua la crescita: 1290 nuovi casi, 8 morti Giani: «Nessun lockdown regionale»

Nardella: «Firenze situazione seria, uscire il meno possibile». Aumenta di cinquanta unità il numero di ricoveri negli ospedali. Rossi: «Più si aspetta peggio è, ora si decide cosa accadrà a Natale» ...

Mary Fowler, anziana di 104 anni, non vede la famiglia da marzo a causa del Covid-19: il suo appello ha commosso tutti.Nardella: «Firenze situazione seria, uscire il meno possibile». Aumenta di cinquanta unità il numero di ricoveri negli ospedali. Rossi: «Più si aspetta peggio è, ora si decide cosa accadrà a Natale» ...