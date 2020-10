Nullatenente agli occhi del fisco | favoloso milionario nel quotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020)del, possedeva una Ferrari, uno yacht, cinque appartamenti e beni di lusso Ci sarebbe una differenza di circa sette milioni di euro tra il reddito dichiarato e l’effettiva ricchezza accumulata. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un milione di euro a un imprenditore che si è dichiarato povero al. Possedeva una Ferrari e una barca di dodici metri, ha riferito l’agenzia AGI (Agenzia Giornalistica Italia). Al 72enne, che vive vicino a Modena, sono stati sequestrati cinque appartamenti, sei polizze assicurative sulla vita e diversi conti bancari. Possedeva anche vari oggetti di altissimo valore, tra cui orologi di lusso e dipinti di rinomati pittori, come ad esempio anche dipinti del famoso De Chirico. Quarant’anni di ...

