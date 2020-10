Notizie dal Mondo | foto e poster del film con Tom Hanks

Leggi su cineblog

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Universal Pictures ha reso disponibilie locandina del drammadalin uscita nei cinema d’Italia il 7 gennaio 2021. Ilsegna una reunion di Tome il regista Paul Greengrass dopo la storia vera Captain Phillips, pellicola candidata all’Oscar come migliordel 2013. Basato sull’omonimo romanzo di Paulette Jiles, “dal” è ambientato cinque anni dopo la fine della Guerra Civile e vede Tomnei panni del Capitano Jefferson Kyle Kidd, un veterano che ora lavora come narratore di storie vere di città in città. Mentre si trova in Texas, incontra una bambina di 10 anni (Helena Zengel) che è stata presa dai Kiowa sei anni prima e cresciuta ...