Nina Dobrev incinta di Shaun White? Gli indizi sui social che demoliscono il ritorno dei Nian (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nina Dobrev incinta di Shaun White? In queste ore serpeggia questo dubbio sui social per via di una serie di indizi che in molti hanno notato soprattutto coloro che la seguono assiduamente su Instagram tra avventure mozzafiato, salti nel vuoto, vacanze e video spericolati. Da un po' molte cose non si vedono più magari sarà colpa delle limitazioni e della pandemia in corso, ma potrebbe essere anche a causa di una gravidanza che la star di The Vampire Diaries sta nascondendo molto bene come altre colleghe hanno fatto prima di lei in questi mesi. Ma quali sarebbero questi indizi? Molte foto a mezzo busto, alcune con il pancino ben coperto, molti scatti fatti sul divano o a letto (un miracolo che stia ferma con tutto quello a cui ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Nina Dobrev Nina Dobrev incinta di Shaun White? Gli indizi sui social OptiMagazine Nina Dobrev in intimo su IG per una buona causa

Nelle scorse ore Nina Dobrev ha usato Instagram per mettere in mostra il suo lato più sexy. L’attrice ha condiviso sul social fotografico un selfie nel quale è ritratta con un reggiseno rosa e un morb ...

The Vampire Diaries: Ian Somerhalder rivela il bacio peggiore dato sul set

Ian Somerhalder, iconico vampiro Damon Salvatore in The Vampire Diaries, ha rivelato qual è stato il peggior bacio di tutta la sua carriera, dato ad un collega maschio molto amato dai fan. The Vampire ...

