Nicola Magrini | il direttore dell’Agenzia del Farmaco | “Mi sono preso il coronavirus per un’imprudenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “Non ho mai temuto di finire in terapia intensiva, ma aver visto il peggioramento improvviso al quarto, quinto giorno di malattia, di persone a me vicine mi ha fatto capire quanto sapessimo poco del virus e quanto vada temuto”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è, ildi Aifa, l’Agenzia italiana del, ricordando la sua esperienza con il. “Credo di essere stato contagiato a Bologna da un medico, mio conoscente“, ha raccontato, precisando di aver infettato anche a moglie in maniera più grave. “Era marzo. Poiché la settimana successiva avrei dovuto vedere il ministro Speranzaandato in ospedale per un tampone. Dopo il prelievo mifermato a ...