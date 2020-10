Napoli, proteste contro il coprifuoco della regione: aggredito un giornalista [VIDEO] (Di sabato 24 ottobre 2020) La posizione cautelativa del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha recentemente deciso di attivare il coprifuoco notturno valido dalle 23 alle 5 del mattino per contenere il numero di contagi in costante aumento, e nel corso della giornata di ieri sono arrivate anche parole che sanno di lockdown da parte dello stesso De Luca, che ha invitato il governo a metterlo in pratica prima dell’aggravarsi ulteriore della situazione. proteste sul lungomare Quest’ultima indiscrezione, seppur non ancora ufficializzata, ha scatenato le proteste in gran parte della popolazione partenopea, tanto che molti sono scesi in piazza a protestare nella zona del lungomare del capoluogo: si tratta sopratutto di negozianti, commercianti e lavoratori autonomi che hanno ... Leggi su giornal (Di sabato 24 ottobre 2020) La posizione cautelativa del governatoreCampania Vincenzo De Luca, che ha recentemente deciso di attivare ilnotturno valido dalle 23 alle 5 del mattino per contenere il numero di contagi in costante aumento, e nel corsogiornata di ieri sono arrivate anche parole che sanno di lockdown da parte dello stesso De Luca, che ha invitato il governo a metterlo in pratica prima dell’aggravarsi ulterioresituazione.sul lungomare Quest’ultima indiscrezione, seppur non ancora ufficializzata, ha scatenato lein gran partepopolazione partenopea, tanto che molti sono scesi in piazza a protestare nella zona del lungomare del capoluogo: si tratta sopratutto di negozianti, commercianti e lavoratori autonomi che hanno ...

Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - Tg3web : ?? Scontri a Napoli durante le proteste contro il #coprifuoco - petergomezblog : Prima notte di coprifuoco, proteste a #Napoli: corteo per le strade, lancio di fumogeni e tensioni con la polizia - pippopapi : RT @DAVIDPARENZO: Gli scontri di #napoli puzzano di Camorra, altro che proteste contro #lockdown ! Lo Stato intervenga subito. - youarethesun__ : RT @UNDMofficial: Proteste a #Napoli, inviato di Sky Tg 24 picchiato in diretta -