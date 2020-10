Napoli, nascondono la droga in un pilastro della casa: arrestata famiglia (Di venerdì 23 ottobre 2020) A Napoli una famiglia nascondeva della droga all’interno di un pilastro della loro casa. Arrestati dopo una perquisizione da parte delle forze dell’ordine. Avevano nascosto la droga in un pilastro della loro abitazione ritenendolo il nascondiglio perfetto. Ma alla fine, le forze dell’ordine sono comunque riuscite a scoprire dove tenevano occultata la droga e un’intera … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Aunanascondevaall’interno di unloro. Arrestati dopo una perquisizione da parte delle forze dell’ordine. Avevano nascosto lain unloro abitazione ritenendolo il nascondiglio perfetto. Ma alla fine, le forze dell’ordine sono comunque riuscite a scoprire dove tenevano occultata lae un’intera … L'articolo proviene da Inews.it.

SabrinaGalli68 : Comunque è vero: ho provato a prenotare un treno da Milano per Napoli con Frecciarossa e uno fino ad Agropoli con I… - Aid_Pic : RT @4_muses: ?? #SullaStrada: Spiriti napoletani! Oggi parliamo di #Napoli dove, secondo la tradizione, le case nascondono due tipi di spet… - maxgiocondo : @TUTTOJUVE_COM Avrei voluto vedere al contrario. Io sono campano e non ho mai tifato Napoli ma so benissimo come ra… - titty_napoli : RT @PinoSa54: ??????... finalmente ( forse ) lo ammettono....' Sono un danno collaterale ' ossia lanciano il sasso e nascondono la mano....un… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nascondono Napoli, nascondono la droga in un pilastro della casa: arrestata famiglia Inews24 Castellammare, droga nascosta in un pilastro della casa: arrestata tutta la famiglia

In manette, per concorso in detenzione di droga ai fini di spaccio, sono finiti padre, madre e figlio di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli ...

Munizioni e caricatore sequestrati dalla guardia di finanza: erano nascosti in un barattolo del caffè

Cinquanta munizioni ed un caricatore nascosti in un barattolo del caffè. A scoprirlo i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel Comune di Lettere. In particolare, i fin ...

In manette, per concorso in detenzione di droga ai fini di spaccio, sono finiti padre, madre e figlio di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli ...Cinquanta munizioni ed un caricatore nascosti in un barattolo del caffè. A scoprirlo i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel Comune di Lettere. In particolare, i fin ...