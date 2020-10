Napoli, manifestazione contro il coprifuoco: guerriglia urbana e fumogeni davanti alla Regione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Centinaia di persone si sono radunate in Largo San Giovanni Maggiore. I manifestanti sono riusciti a superare lo sbarramento delle forze dell’ordine e ora in centinaia stanno lanciando petardi e accendendo fumogeni davanti al palazzo mentre le forze dell’ordine rispondono con un fitto lancio di lacrimogeni Leggi su corriere (Di venerdì 23 ottobre 2020) Centinaia di persone si sono radunate in Largo San Giovanni Maggiore. I manifestanti sono riusciti a superare lo sbarramento delle forze dell’ordine e ora in centinaia stanno lanciando petardi e accendendoal palazzo mentre le forze dell’ordine rispondono con un fitto lancio di lacrimogeni

Agenzia_Ansa : #Covid: a Napoli nuova protesta delle mamme: 'Ridateci la scuola'. Secondo giorno di manifestazione contro l'ordin… - palombelli109 : Sento di tafferugli a Napoli per via di una manifestazione contro De Luca. Truppa di skytg24 aggredita.… - fuoripostoluogo : RT @BornOnAPanda: Effettivamente una manifestazione con migliaia di persone appiccicate è il modo migliore per far si che il virus non dila… - pasto_388 : RT @Kibalcic: Direi che è tutto, tranne che una manifestazione spontanea quella di Napoli. Così a occhio - venetolink : RT @MFerraglioni: #Napoli fuori controllo #COVID__19 #lockdownCampania manifestazione contro il Governatore -