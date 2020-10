Napoli | divampa la protesta per le nuove restrizioni

Leggi su zon

(Di sabato 24 ottobre 2020) Si accende la, dove centinaia di persone si sono radunate contro il coprifuoco e la prospettiva di un nuovo lockdownin questi minuti è teatro di vere e proprie scene di guerriglia urbana nella prima notte di coprifuoco. I manifestanti hanno attaccato il governatore campano e il governo Conte. Segnalate anche bombe carta contro le forze dell’ordine. Momenti di alta tensione in città Momenti di fortissima tensione tra manifestanti e forze dell’ordine sono in corso ain via Santa Lucia, alle spalle della sede della Regione Campania. Il corteo contro le misure restrittive anti Covid, ingranditosi lungo il percorso, ha trovato uno sbarramento di forze dell’ordine sul lungomare. I manifestanti hanno cominciato a lanciare bombe carta e fumogeni verso le ...