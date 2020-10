Napoli-AZ | delusione azzurra Gattuso | “Non ha mai difeso così | è venuto solo a difendersi”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La partita contro l’AZ in Europa League è stato un clamoroso passo indietro per gli uomini di Rino, i quali non sono riusciti nemmeno a segnare un gol alla squadra olandese. Al termine della partita, il mister partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sconfitta. Ecco i principali punti evidenziati: “Il … L'articolo-AZ,: “Non ha maicosì, èa difendersi”