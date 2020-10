Napoli-Az Alkmaar: in certe partite l’artiglieria pesante conta più dei piedi buoni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci eravamo illusi, tutti, che bastava giocare con un attaccante in più per riuscire a scardinare il fortino di quelle squadre che sono solite fare il catenaccio (o, come si dice nel linguaggio moderno, mettere il pullman davanti alla porta) e difendersi bassi con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Evidentemente ci sbagliavamo, in quanto, come visto, non è sufficiente aumentare il numero degli attaccanti (il Napoli ne ha schierati ben quattro più Fabian Ruiz e Lobotka, che da alcun lo scorso anno veniva descritto come un intermedio o addirittura un trequartista di raccordo…) per avere la meglio contro le difese chiuse “a doppia mandata”, a maggior ragione se di tutti gli uomini schierati dal centrocampo in su, solo due su sei (nella fattispecie Osimhen e Fabian Ruiz) superano il metro e ottanta di statura. Probabilmente ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci eravamo illusi, tutti, che bastava giocare con un attaccante in più per riuscire a scardinare il fortino di quelle squadre che sono solite fare il catenaccio (o, come si dice nel linguaggio moderno, mettere il pullman davanti alla porta) e difendersi bassi con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Evidentemente ci sbagliavamo, in quanto, come visto, non è sufficiente aumentare il numero degli attaccanti (ilne ha schierati ben quattro più Fabian Ruiz e Lobotka, che da alcun lo scorso anno veniva descritto come un intermedio o addirittura un trequartista di raccordo…) per avere la meglio contro le difese chiuse “a doppia mandata”, a maggior ragione se di tutti gli uomini schierati dal centrocampo in su, solo due su sei (nella fattispecie Osimhen e Fabian Ruiz) superano il metro e ottanta di statura. Probabilmente ...

