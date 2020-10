Myrta Merlino rassicura gli spettatori de “L’Aria che Tira”: “Sto bene, tampone negativo. Lunedì torniamo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Myrta Merlino informa i suoi spettatori dopo l’allarme sanitario nella redazione de “L’Aria che Tira”, il programma che conduce su La7. “Sto bene, ho fatto il tampone ed è negativo. Abbiamo avuto un problema sanitario in redazione e non siamo potuti andare in onda. a La 7 rispettiamo i protocolli. Lunedì torno con voi, non vi mollo”. L'articolo Myrta Merlino rassicura gli spettatori de “L’Aria che Tira”: “Sto bene, tampone negativo. Lunedì torniamo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020)informa i suoidopo l’allarme sanitario nella redazione de “L’Aria che Tira”, il programma che conduce su La7. “Sto, ho fatto iled è. Abbiamo avuto un problema sanitario in redazione e non siamo potuti andare in onda. a La 7 rispettiamo i protocolli. Lunedì torno con voi, non vi mollo”. L'articologlide “L’Aria che Tira”: “Sto. Lunedì torniamo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

