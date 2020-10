MotoGP, GP Teruel 2020: Honda e Aragon, un feeling particolare. Nakagami e Alex Marquez mine vaganti in Spagna (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Honda non è solo Marc Marquez. Ad Aragon la RC213V sembra aver trovato quel che mancava in termini di guidabilità e gestione dei cavalli: da moto difficilissima, a esemplare tra le migliori in termini di gestione. In un Mondiale 2020 di MotoGP anomalo non solo per il calendario, le gomme Michelin sono sempre di più l’ago della bilancia e a quanto pare a Tokyo, specie in termini di posteriore, hanno compiuto un grande passo in avanti. Lo si è visto in terra spagnola, nell’ultima gara andata in scena, quando Alex Marquez sembrava quasi aver assunto le sembianze del fratello maggiore Marc, alle spalle della Suzuki dei Alex Rins. Un secondo posto che bissa il terzo di Le Mans, ma su asciutto e non con ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lanon è solo Marc. Adla RC213V sembra aver trovato quel che mancava in termini di guidabilità e gestione dei cavalli: da moto difficilissima, a esemplare tra le migliori in termini di gestione. In un Mondialedianomalo non solo per il calendario, le gomme Michelin sono sempre di più l’ago della bilancia e a quanto pare a Tokyo, specie in termini di posteriore, hanno compiuto un grande passo in avanti. Lo si è visto in terra spagnola, nell’ultima gara andata in scena, quandosembrava quasi aver assunto le sembianze del fratello maggiore Marc, alle spalle della Suzuki deiRins. Un secondo posto che bissa il terzo di Le Mans, ma su asciutto e non con ...

