Moto2 | risultato FP1 GP Teruel 2020 | Fernandez il più veloce | Di Giannantonio 3° il migliore degli italiani

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Va in archivio il primo turno di prove libere del GP didella classe, valido per il Mondialedella classe intermedia. Il piùdi questa sessione è stato lo spagnolo Augustoche ha fermato i cronometri sul tempo di 1’52.623 sulla Kalex dell’EG 0,0 Marc VDS. Immediatamente alle sue spalle si sono classificati il britannico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) a 0.134 e il pilota italiano della Speed Up Fabio Dia 0.365. Impressionante, soprattutto, il ritmo impresso da Lowes in questa FP1, facendo vedere soprattutto in frenata un grande feeling. Un aspetto che vale una bella candidatura in vista delle qualifiche e della corsa domenica per il secondo della classifica generale. Scorrendo la graduatoria, nella top-10, troviamo ...