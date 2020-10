Moscati nel caos totale, quattro medici annunciano le dimissioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Situazione a dir poco esplosiva per il “Moscati” di Avellino. Personale allo stremo e posti letto esauriti, non solo al Covid Hospital, ormai al completo da ore, ma anche nel Reparto di Malattie Infettive. Nella serata sono arrivate le dimissioni da dirigenti medici al direttore generale Renato Pizzuti con decorrenza immediata da parte dei medici Dalila Bruno, Maria Grazia Montuori, Lorenzo Morante e Silvio Sena. dimissioni con decorrenza immediata salvo comunicazioni di riorganizzazione dei servizi sanitari in palazzina Covid. “L’ambiente – si legge nella lettera – Nella palazzina Alpi non garantisce il minimo di salubrità per il personale, non esiste differenziazione dei percorsi, i pazienti Covid che si affacciano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Situazione a dir poco esplosiva per il “” di Avellino. Personale allo stremo e posti letto esauriti, non solo al Covid Hospital, ormai al completo da ore, ma anche nel Reparto di Malattie Infettive. Nella serata sono arrivate leda dirigential direttore generale Renato Pizzuti con decorrenza immediata da parte deiDalila Bruno, Maria Grazia Montuori, Lorenzo Morante e Silvio Sena.con decorrenza immediata salvo comunicazioni di riorganizzazione dei servizi sanitari in palazzina Covid. “L’ambiente – si legge nella lettera – Nella palazzina Alpi non garantisce il minimo di salubrità per il personale, non esiste differenziazione dei percorsi, i pazienti Covid che si affacciano ...

