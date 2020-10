Monza, Brocchi: “Siamo stati bravi a conquistare la Serie B, ma quanto mancano i tifosi” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato alla vigilia della partita contro il Chievo: "I miei due anni al Monza? Il regalo più che a me va fanno ai nostri tifosi che non possono essere al nostro fianco - dichiara l'ex centrocampista del Milan. A me mancano tanto perché sono quelli che ci danno lo spirito giusto, quella marcia in più, quelli che hanno lottato nel corso degli anni quando seguivano la squadra in Serie D, e adesso siamo stati bravi noi ma insieme a loro, a conquistare la Serie B e non vederli con noi sicuramente è un punto a nostro sfavore". Poi Brocchi si è soffermato sulla partita di domani: "Il Chievo è una squadra in forma, che si conosce, che ha ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020), allenatore del, ha parlato alla vigilia della partita contro il Chievo: "I miei due anni al? Il regalo più che a me va fanno ai nostri tifosi che non possono essere al nostro fianco - dichiara l'ex centrocampista del Milan. A metanto perché sono quelli che ci danno lo spirito giusto, quella marcia in più, quelli che hanno lottato nel corso degli anni quando seguivano la squadra inD, e adesso siamonoi ma insieme a loro, alaB e non vederli con noi sicuramente è un punto a nostro sfavore". Poisi è soffermato sulla partita di domani: "Il Chievo è una squadra in forma, che si conosce, che ha ...

ItaSportPress : Monza, Brocchi: 'Siamo stati bravi a conquistare la Serie B, ma quanto mancano i tifosi' - - cops27mb1 : Vigilia di Monza-Chievo Verona, Brocchi: ‘Clivensi in forma e squadra che gioca da tanto insieme’ - ale_baldo46 : Christian #Brocchi é come il pesce ratto di Fantozzi, o piace o non piace. Ma se la prima partita del #monza del qu… - infoitsport : Monza, Di Gregorio nuovamente positivo al Covid-19. Sono otto gli indisponibili per Brocchi - infoitsport : Post match Pisa-Monza, Brocchi: 'Peccato per la vittoria mancata, abbiamo fatto abbastanza bene per 70 minuti, poi… -