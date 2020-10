Montezemolo | Senza aiuti | Italo chiude

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Lamenta “solo annunci” sui treni e parla di “Paese bloccato che vive alla giornata,una visione” Luca Cordero diin un’intervista al Corriere della Sera. Per l’imprenditore, se non dovessero arrivare i fondi promessi,sarebbe costretta a fermare i suoi convogli. Si legge sul quotidiano di via Solferino:“Il governo ha disatteso impegni presi, siamo a novembre e non è arrivato nulla. A questo punto se non arrivano i fondi promessi in tempi brevissimi,sarà costretto a fermarsi. E sarebbe una grande sconfitta per il Paese, non solo per noi. La concorrenza nei treni ha consentito di ridurre del 40% le tariffe, e la privatizzazione italiana viene citata come esempio in Europa”.ricorda come i sussidi non ...