Mondo di mezzo: l'ex sindaco di Roma Alemanno condannato a 6 anni per corruzione

L'ex sindaco della capitale, Gianni Alemanno, è stato condannato a 6 anni di reclusione in uno dei filoni dell`inchiesta "Mondo di mezzo-Mafia Capitale". La sentenza è stata emessa dai giudici della ...

