Mondo di Mezzo, Gianni Alemanno condannato a 6 anni di carcere (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'ex Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato condannato anche in appello a 6 anni di reclusione nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. I reati per i quali è stato condannato sono finanziamento illecito e corruzione. La condanna è una conferma della sentenza pronunciata in primo grado. Mondo di Mezzo: il ruolo di Alemanno Nata come Mafia Capitale, l'inchiesta poi rinominata Mondo di Mezzo, è stato lo scandalo che ha portato al crollo dell'amministrazione romana. L'inchiesta scoprì un legame stretto tra un'organizzazione crimine gestita da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi ed il ...

