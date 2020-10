Misure drastiche subito | appello scienziati a Mattarella e Conte

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Dare "piena adesione alla richiesta" del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi "di assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni" per "evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza dicorrettive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno". E' quanto si legge nel testo di una lettera-che è stata appena inviata al capo dello Stato Sergioe al presidente del Consiglio, Giuseppe, a firma di oltre cento trae docenti universitari, tra cui figurano i nomi del Rettore della Normale di Pisa, Luigi Ambrosio e di Fernando Ferroni, ex presidente Istituto Nazionale Fisica Nucleare. "Come, ricercatori, ...