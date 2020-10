Mission: Impossible 7, in pausa a Venezia le riprese del film con Tom Cruise (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le riprese di Mission: Impossible 7 a Venezia sono state interrotte: nella troupe del film con Tom Cruise potrebbe esserci un caso di positività al COVID-19. Mission: Impossible 7 sta affrontando un nuovo ostacolo: le riprese di Lybra, titolo di lavorazione dell'atteso progetto con star Tom Cruise, sono state fermate. L'agenzia Ansa ha infatti confermato che la produzione si sarebbe interrotta e alcune scene che erano in programma sono, almeno per il momento, saltate. Nei prossimi giorni il cast e la troupe di Mission: Impossible 7 avrebbero dovuto preparare negli spazi di Palazzo Franchetti una scena che dovrebbe essere girata i primi giorni di novembre a Palazzo Ducale, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ledi7 asono state interrotte: nella troupe delcon Tompotrebbe esserci un caso di positività al COVID-19.7 sta affrontando un nuovo ostacolo: ledi Lybra, titolo di lavorazione dell'atteso progetto con star Tom, sono state fermate. L'agenzia Ansa ha infatti confermato che la produzione si sarebbe interrotta e alcune scene che erano in programma sono, almeno per il momento, saltate. Nei prossimi giorni il cast e la troupe di7 avrebbero dovuto preparare negli spazi di Palazzo Franchetti una scena che dovrebbe essere girata i primi giorni di novembre a Palazzo Ducale, ...

