“Mio marito ha un tumore”. Il dramma di Iva Zanicchi: “Spero che ne usciremo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) drammatica rivelazione dell’artista Iva Zanicchi, che ha deciso di annunciare una notizia molto negativa durante la sua intervista a ‘Verissimo’. Nella giornata di domani, sabato 24 ottobre, andrà in onda la puntata integrale condotta da Silvia Toffanin. Ma sono già uscite fuori alcune anticipazioni che fanno riferimento al difficile momento vissuto dal compagno della donna. Fausto Pinna è infatti stato colpito da un tumore e lei spera che possa superare al più presto questo momento. La sua confessione è iniziata così: “Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel”. Stando a quanto affermato dalla Zanicchi, la malattia è stata scoperta qualche mese fa, più precisamente durante la fase del lockdown. E non è stato sicuramente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)tica rivelazione dell’artista Iva, che ha deciso di annunciare una notizia molto negativa durante la sua intervista a ‘Verissimo’. Nella giornata di domani, sabato 24 ottobre, andrà in onda la puntata integrale condotta da Silvia Toffanin. Ma sono già uscite fuori alcune anticipazioni che fanno riferimento al difficile momento vissuto dal compagno della donna. Fausto Pinna è infatti stato colpito da un tumore e lei spera che possa superare al più presto questo momento. La sua confessione è iniziata così: “Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel”. Stando a quanto affermato dalla, la malattia è stata scoperta qualche mese fa, più precisamente durante la fase del lockdown. E non è stato sicuramente ...

