Miley Cyrus è tornata: in arrivo il nuovo album 'Plastic Hearts' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo il successo del singolo 'Midnight Sky', la popstar internazionale Miley Cyrus torna con un nuovo album: 'Plastic Hearts', in uscita venerdì 27 novembre, RCA Records, e già disponibile in pre-... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo il successo del singolo 'Midnight Sky', la popstar internazionaletorna con un: '', in uscita venerdì 27 novembre, RCA Records, e già disponibile in pre-...

SkyTG24 : Miley Cyrus ha dichiarato che farà un album di cover dei Metallica - mtvitalia : Miley Cyrus che canta 'Gimme More' di Britney Spears sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi ???? #MTVUnplugged… - mtvitalia : Niente, volevamo solo ricordarti che domani hai un appuntamento con Miley Cyrus ?? #MTVUnplugged #BackyardSessions… - AngelwingsMiley : RT @SkyTG24: Miley Cyrus annuncia il suo settimo album, si chiamerà 'Plastic Hearts' - DiiViinA_ : RT @MileyTeamITALY: Miley Cyrus ha finalmente annunciato l'uscita del suo settimo disco in studio, #PlasticHearts, in arrivo il 27 Novembre… -