Miley Cyrus, Plastic Hearts: il nuovo album esce il 27 novembre 2020 (cover) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Plastic Hearts è il titolo del nuovo album di Miley Cyrus. Dopo il successo del singolo “Midnight Sky”, la popstar internazionale Miley Cyrus torna con un nuovo album in uscita venerdì 27 novembre (RCA Records) e già disponibile in pre-order. Preordinando il disco saranno immediatamente disponibili in digitale il singolo “Midnight Sky” e le cover di “Heart of Glass” (Blondie) e “Zombie” (Cranberries), acclamate dalla critica, che Miley ha eseguito dal vivo e che mostrano una nuova sfumatura della voce dell’artista, perfetta anche per il genere Rock & Roll. Le intense interpretazioni di questi ... Leggi su soundsblog (Di venerdì 23 ottobre 2020)è il titolo deldi. Dopo il successo del singolo “Midnight Sky”, la popstar internazionaletorna con unin uscita venerdì 27(RCA Records) e già disponibile in pre-order. Preordinando il disco saranno immediatamente disponibili in digitale il singolo “Midnight Sky” e ledi “Heart of Glass” (Blondie) e “Zombie” (Cranberries), acclamate dalla critica, cheha eseguito dal vivo e che mostrano una nuova sfumatura della voce dell’artista, perfetta anche per il genere Rock & Roll. Le intense interpretazioni di questi ...

SkyTG24 : Miley Cyrus ha dichiarato che farà un album di cover dei Metallica - mtvitalia : Miley Cyrus che canta 'Gimme More' di Britney Spears sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi ???? #MTVUnplugged… - mtvitalia : Niente, volevamo solo ricordarti che domani hai un appuntamento con Miley Cyrus ?? #MTVUnplugged #BackyardSessions… - wexndedrjght : RT @ahoy_boy98: Miley Cyrus che rilascia un album rock è tutto ciò che volevo, le 2 cover sono spaziali e Midnight Sky è una delle canzoni… - wexndedrjght : RT @MileyTeamITALY: Miley Cyrus ha finalmente annunciato l'uscita del suo settimo disco in studio, #PlasticHearts, in arrivo il 27 Novembre… -