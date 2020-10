Milano, ristoratori e tassisti sfidano il coprifuoco. La protesta alle 23 a palazzo Lombardia: “Non ci aspettavamo questa ordinanza dalla Lega” (Di venerdì 23 ottobre 2020) ristoratori e tassisti “sfidano” il coprifuoco. Si sono dati appuntamento alle 22.30 di ieri a palazzo Lombardia per ribadire la loro contrarietà all’ordinanza che prevede dopo le 23, salvo comprovate esigenze, l’obbligo di rimanere in casa. Tra i manifestanti, Paolo Polli, il ristoratore che lo scorso maggio fu portavoce della protesta all’Arco della Pace: “Siamo qui a lottare per l’ennesima volta, non ci aspettavamo questa ordinanza dalla Lega – ha sottolineato -. Già chiudere alle 24 era molto penalizzante ma alle 23 è una cosa vergognosa. Uno dei motivi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020)” il. Si sono dati appuntamento22.30 di ieri aper ribadire la loro contrarietà all’che prevede dopo le 23, salvo comprovate esigenze, l’obbligo di rimanere in casa. Tra i manifestanti, Paolo Polli, il ristoratore che lo scorso maggio fu portavoce dellaall’Arco della Pace: “Siamo qui a lottare per l’ennesima volta, non ciLega – ha sottolineato -. Già chiudere24 era molto penalizzante ma23 è una cosa vergognosa. Uno dei motivi di ...

Corriere : Coprifuoco a Milano: le prime restrizioni e la protesta dei ristoratori - lilith975 : RT @GiancarloDeRisi: La rivolta dei ristoratori Milano: “Il coprifuoco sancirà la nostra morte. Non ci danno soldi ma ci chiudono” (Video):… - ilfattovideo : Milano, ristoratori e tassisti sfidano il coprifuoco. La protesta alle 23 a palazzo Lombardia: “Non ci aspettavamo… - VittorioCurro : RT @GiancarloDeRisi: La rivolta dei ristoratori Milano: “Il coprifuoco sancirà la nostra morte. Non ci danno soldi ma ci chiudono” (Video):… - Toba_60 : RT @GiancarloDeRisi: La rivolta dei ristoratori Milano: “Il coprifuoco sancirà la nostra morte. Non ci danno soldi ma ci chiudono” (Video):… -