Milano rischia di diventare ‘zona rossa’

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus, ipotesiZona Rossa. Le autorità monitorano costantemente i dati legati ai ricoveri nei reparti di terapia intensiva.zona rossa? Nella nuova fase dell’emergenza coronavirus preoccupano i dati della Lombardia e soprattutto i dati di, che in qualche modo era stata risparmiata dalla prima ondata dell’emergenza sanitaria. Il rischio è quello che, a fronte di un peggioramento della situazione, possa rendersi necessario un nuovo intervento restrittivo per contenere la diffusione dei contagi nella città. Emergenza coronavirus nelle grandi città In realtà quasi tutte le grandi città sono considerate delle possibili polveriere pronte ad esplodere, maè quella che, al 23 ottobre, preoccupa di più. Massimo ...