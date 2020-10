Milano ripiomba nel silenzio del lockdown: le strade svuotate dal coprifuoco (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il coprifuoco riporta a Milano il silenzio che caratterizzava le settimane del lockdown della scorsa primavera. Alle 23, quando è scattato il divieto di spostamenti sul territorio della Lombardia ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilriporta ailche caratterizzava le settimane deldella scorsa primavera. Alle 23, quando è scattato il divieto di spostamenti sul territorio della Lombardia ...

emagrassini98 : Da Palazzo #Lombardia arrivano nuove restrizioni: #ristorazione solo fino alle 24, stop alla vendita di alcolici da… - infoitinterno : Milano ripiomba nella paura: “A rischio scuole e trasporti” - olgauq : RT @LaStampa: Il prefetto: «I dati sono preoccupanti». Già si pensa alla riapertura dell’ospedale in Fiera. - Carmezaragozad1 : RT @LaStampa: Il prefetto: «I dati sono preoccupanti». Già si pensa alla riapertura dell’ospedale in Fiera. - LaStampa : Il prefetto: «I dati sono preoccupanti». Già si pensa alla riapertura dell’ospedale in Fiera. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ripiomba Milano ripiomba nella paura: “A rischio scuole e trasporti” La Stampa A Milano mercato rionale affollato: tanti anziani tra le bancarelle, ignorato l'appello del sindaco

In viaggio sulla metro di Milano: assembramenti e indicazioni ignorate ... critiche nel reparto di terapia intensiva. La Lombardia ripiomba nell'incubo Coronavirus: mai così tanti contagi ...

Covid, un incubo che ritorna. E scatta il coprifuoco alle 23

Un lungo vertice tra i sindaci e il governatore Fontana. "Chiediamo lo stop di spostamenti e attività fino alle 5" ...

In viaggio sulla metro di Milano: assembramenti e indicazioni ignorate ... critiche nel reparto di terapia intensiva. La Lombardia ripiomba nell'incubo Coronavirus: mai così tanti contagi ...Un lungo vertice tra i sindaci e il governatore Fontana. "Chiediamo lo stop di spostamenti e attività fino alle 5" ...