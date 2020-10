Milano brilla con gli altri mercati europei (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia e Piazza Affari, che proseguono il movimento di recupero avviato questa mattina, a dispetto anche dell’allarme doppia recessione lanciato da dati dei PMI. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,69% a quota +133 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,77%. Tra i mercati del Vecchio Continente denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell’1,20%, exploit di Londra, che mostra un rialzo dell’1,57%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell’1,44%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell’1,18% a 19.302 punti. In cima alla classifica dei titoli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si muovono in rally i principalidi Eurolandia e Piazza Affari, che proseguono il movimento di recupero avviato questa mattina, a dispetto anche dell’allarme doppia recessione lanciato da dati dei PMI. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,69% a quota +133 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,77%. Tra idel Vecchio Continente denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell’1,20%, exploit di Londra, che mostra un rialzo dell’1,57%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell’1,44%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell’1,18% a 19.302 punti. In cima alla classifica dei titoli ...

Fanrizio21 : RT @asmistaken: Qui c'è un vento che brilla sull'immaginazione, cancella il buio e addormenta la realtà in un prato di periferia.. (Chiarav… - infoitsport : Classifica senza errori arbitrali, 4a giornata. Forneau brilla a Crotone! Male Mariani a Milano - Patrick_Herde : RT @asmistaken: Qui c'è un vento che brilla sull'immaginazione, cancella il buio e addormenta la realtà in un prato di periferia.. (Chiarav… - Papryka5 : RT @asmistaken: Qui c'è un vento che brilla sull'immaginazione, cancella il buio e addormenta la realtà in un prato di periferia.. (Chiarav… - _malumarco : RT @asmistaken: Qui c'è un vento che brilla sull'immaginazione, cancella il buio e addormenta la realtà in un prato di periferia.. (Chiarav… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano brilla Milano brilla con gli altri mercati europei Teleborsa Milano brilla con gli altri mercati europei

Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia e Piazza Affari, che proseguono il movimento di recupero avviato questa mattina, a ...

Borsa: manifattura tedesca spinge listini, a Milano (+1,2%) brilla Pirelli (+7%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ott - Gli indici sulla manifattura tedesca, sopra le stime, e le trimestrali di diverse big, da Barclays a Daimler, stanno spingendo le Borse del Vecchio Co ...

Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia e Piazza Affari, che proseguono il movimento di recupero avviato questa mattina, a ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ott - Gli indici sulla manifattura tedesca, sopra le stime, e le trimestrali di diverse big, da Barclays a Daimler, stanno spingendo le Borse del Vecchio Co ...