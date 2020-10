Milan-Roma: probabili formazioni e tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre 2020 alle 20.45 a San Siro si disputerà il big match Milan-Roma, gara valida per la 5° giornata di campionato di Serie A. Entrambe le squadre provengono da una vittoria esterna in Europa League: i rossoneri hanno battuto il Celtic per 3 a 1, mentre i giallorossi hanno sconfitto gli svizzeri dello Young Boys per 2 a 1. Nella scorsa giornata di campionato invece il Milan, attuale capolista della Serie A con 12 punti in 4 giornate, è uscito vittorioso dal derby contro l’Inter grazie a una doppietta di Ibrahimovic. La Roma ha rifilato una manita al Benevento e si trova ora all’ottavo posto in classifica a quota 7 punti. Per entrambe le squadre una vittoria è fondamentale: il Milan vuole continuare su questa scia e non vuole rallentare, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre 2020 alle 20.45 a San Siro si disputerà il big match, gara valida per la 5° giornata di campionato di Serie A. Entrambe le squadre provengono da una vittoria esterna in Europa League: i rossoneri hanno battuto il Celtic per 3 a 1, mentre i giallorossi hanno sconfitto gli svizzeri dello Young Boys per 2 a 1. Nella scorsa giornata di campionato invece il, attuale capolista della Serie A con 12 punti in 4 giornate, è uscito vittorioso dal derby contro l’Inter grazie a una doppietta di Ibrahimovic. Laha rifilato una manita al Benevento e si trova ora all’ottavo posto in classifica a quota 7 punti. Per entrambe le squadre una vittoria è fondamentale: ilvuole continuare su questa scia e non vuole rallentare, ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Roma Risultati Serie A: gli aggiornamenti sulla 5a giornata di campionato

La Serie A torna in scena con la 5a giornata del campionato 2020/21. Tutti i risultati in tempo reale: si parte con Sassuolo-Torino, chiude Milan-Roma di lunedì sera.

