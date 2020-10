Milan | Calhanoglu tenta il recupero | allenamenti individuali e terapie Le novità in vista della Roma

Leggi su mediagol

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Hakanvuole a tutti i costi esserci contro la, tegola per Pioli: si ferma Hakan, si attende l’esito degli esamiIl talentuoso trequartista turco era rimasto vittima di un infortunio alla caviglia durante la sessione di allenamento di martedì, dalla quale era uscito addirittura in stampelle facendo preoccupare non poco i supporters del. Lunedì a San Siro la compagine guidata da Stefano Pioli sfiderà la formazione capitolina e attualmente le speranze di vederein campo - dal primo minuto come a gara in corso - sembrano ridotte al minimo. Nonostante questa situazione di totale incertezza ciò che filtra dallo staff medico del Diavoli è che il classe '94 ...