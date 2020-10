“Mi dava della cicciona e mi diceva che facevo schifo”: Mercedesz attacca la madre Eva Henger (Di venerdì 23 ottobre 2020) C’è un nuovo fronte di scontro tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Le due sono di nuovo ai ferri corti dopo che Eva ha confessato al settimanale Nuovo di essere preoccupata per la fisicità della figlia. Ad inaugurare il nuovo capitolo della saga familiare è stata proprio quest’ultima: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima, preferisco una maggiore femminilità – ha detto l’ex pornostar riferendosi alla figlia -. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro“. Neanche a dirlo, non si è fatta attendere la replica della diretta interessata che sulle sue Instagram story ha rilanciato: “Quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) C’è un nuovo fronte di scontro tra Evae la figlia. Le due sono di nuovo ai ferri corti dopo che Eva ha confessato al settimanale Nuovo di essere preoccupata per la fisicitàfiglia. Ad inaugurare il nuovo capitolosaga familiare è stata proprio quest’ultima: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima, preferisco una maggiore femminilità – ha detto l’ex pornostar riferendosi alla figlia -. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro“. Neanche a dirlo, non si è fatta attendere la replicadiretta interessata che sulle sue Instagram story ha rilanciato: “Quando ...

