Mezza Italia "a rischio alto"

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020)“a”. La situazione è “complessivamente e diffusamente molto grave”, è fondamentale ridurre le occasioni di contatto e “restare a casa quando possibile” e “sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità”. E quindi la possibilità di adottare misure restrittive e anche zone rosse sui vari territori, la chiusura di attività ricreative sociali e culturali, come discoteche, bar e locali. Nell’ultima settimana la diffusione del contagio in...