METEO WEEKEND: fronte freddo in marcia sull’Italia. L’evoluzione prevista (Di venerdì 23 ottobre 2020) La perturbazione giunta sull’Italia interessa in questa fase le regioni settentrionali, ma nel WEEKEND raggiungerà il resto della Penisola portando delle piogge e dei rovesci anche al Centro-Sud. Aria più fresca accompagnerà il fronte, causando un generale calo della temperatura. La giornata di sabato vedrà il fronte in piena attività su parte dell’Italia. Avremo piogge inizialmente diffuse tra Triveneto, Emilia Romagna e gran parte del Centro Italia, mentre schiarite si faranno strada sul Nord-Ovest e sulla Sardegna. In giornata la perturbazione si porterà sempre più verso il Centro-Sud, con piogge che raggiungeranno Campania, Molise, Lucania e Puglia. Poi entro sera le precipitazioni raggiungeranno il resto del Sud ed il nord della Sicilia, con fenomeni anche ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) La perturbazione giunta sull’Italia interessa in questa fase le regioni settentrionali, ma nelraggiungerà il resto della Penisola portando delle piogge e dei rovesci anche al Centro-Sud. Aria più fresca accompagnerà il, causando un generale calo della temperatura. La giornata di sabato vedrà ilin piena attività su parte dell’Italia. Avremo piogge inizialmente diffuse tra Triveneto, Emilia Romagna e gran parte del Centro Italia, mentre schiarite si faranno strada sul Nord-Ovest e sulla Sardegna. In giornata la perturbazione si porterà sempre più verso il Centro-Sud, con piogge che raggiungeranno Campania, Molise, Lucania e Puglia. Poi entro sera le precipitazioni raggiungeranno il resto del Sud ed il nord della Sicilia, con fenomeni anche ...

Scenario del weekend, con il transito del fronte sull'Italia

