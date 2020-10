Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sabato possibili piogge in mattinata in generale esaurimento già nelle ore pomeridiane; in serata il tempo sarà stabile con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +15°C e +22°C. Domenica nuvolosità irregolare in mattinata ma senza fenomeni associati; al pomeriggio e nelle ore serali i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +22°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato piogge sparse nelle ore mattutine su tutto il territorio, migliora nel pomeriggio ad esclusione di fenomeni persistenti sui settori interni. In serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Domenica condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori, maggiori aperture al pomeriggio; ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sabato possibili piogge in mattinata in generale esaurimento già nelle ore pomeridiane; in serata il tempo sarà stabile con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +15°C e +22°C. Domenica nuvolosità irregolare in mattinata ma senza fenomeni associati; al pomeriggio e nelle ore serali i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +22°C.Lazio:per ilSabato piogge sparse nelle ore mattutine su tutto il territorio, migliora nel pomeriggio ad esclusione di fenomeni persistenti sui settori interni. In serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Domenica condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori, maggiori aperture al pomeriggio; ...

