Meteo del weekend: in arrivo nuova perturbazione su diverse regioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo una settimana caratterizzata da instabilità e temporali, anche questo weekend registrerà una simile tendenza diffusa. Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano, infatti, questo fine settimana il maltempo si prepara a colpire molte regioni italiane. Ecco quali. Un nuovo peggioramento Meteo previsto per domani Nella giornata di sabato una saccatura atlantica proveniente da ovest porterà nuovo maltempo diffuso su gran parte del Paese. Le regioni più colpite da questo peggioramento saranno il Nord-est e il Centro già a partire dal mattino, con condizioni stabili sul resto d’Italia. Ma nel corso del pomeriggio i temporali diffusi toccheranno anche il Sud, dove si registreranno piogge di minore intensità. Un cambio di tendenza in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo una settimana caratterizzata da instabilità e temporali, anche questoregistrerà una simile tendenza diffusa. Secondo gli esperti di CentroItaliano, infatti, questo fine settimana il maltempo si prepara a colpire molteitaliane. Ecco quali. Un nuovo peggioramentoprevisto per domani Nella giornata di sabato una saccatura atlantica proveniente da ovest porterà nuovo maltempo diffuso su gran parte del Paese. Lepiù colpite da questo peggioramento saranno il Nord-est e il Centro già a partire dal mattino, con condizioni stabili sul resto d’Italia. Ma nel corso del pomeriggio i temporali diffusi toccheranno anche il Sud, dove si registreranno piogge di minore intensità. Un cambio di tendenza in ...

